Кыргызский город Чолпон-Ата объявлен туристической и культурной столицей ШОС

Кыргызстан Материалы 1 сентября 2025 10:47 (UTC +04:00)
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - На период кыргызского председательства туристической и культурной столицей ШОС утверждается город Чолпон-Ата, расположенный на берегу озера Иссык-Куль.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.

По его словам, в рамках этого запланирован ряд мероприятий, включая юбилейный Иссык-Кульский «интеллектуальный» форум, впервые состоявшийся в 1986 году по инициативе выдающегося писателя и мыслителя современности Чингиза Айтматова.

Жапаров также пригласил культурно-спортивные делегации государств-членов ШОС принять участие в очередных Всемирных играх кочевников, которые Кыргызстан планирует провести осенью 2026 года.

Отметим, что председательство в ШОС переходит к Кыргызстану и пройдет под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

