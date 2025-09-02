Азербайджан увеличил объем импорта из Чехии

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Чехией составил 593,2 миллиона долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 39,9 миллиона долларов США или на 6,3 процента меньше по сравнению с показателями за те же месяцы 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Чехией составили 2,06 процента от общего объема торгового оборота Азербайджана, в результате чего эта страна заняла 8-е место среди основных торговых партнеров Азербайджана.

В январе-июле текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Чехию составил 548,3 миллиона долларов США, что на 50,1 миллиона долларов США или на 8,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в январе-июле 2025 года из Чехии в Азербайджан были выполнены импортные операции на сумму 44,9 миллиона долларов США, что на 10 миллионов долларов США или на 28,9 процента больше, чем годом ранее.

Следует отметить, что в январе-июле 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с иностранными странами на сумму 28,8 миллиарда долларов США, что на 7,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем внешнеторгового оборота составил 28,8 миллиарда долларов США, из которых экспорт – 15,2 миллиарда долларов, а импорт – 13,6 миллиарда долларов, при этом экспорт за год снизился на 5,4%, а импорт увеличился на 26,1%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,6 млрд долларов, что означает снижение в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.