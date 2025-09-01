Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане стартует питчинг-этап кинопроектов

1 сентября 2025 16:06 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В сентябре в Киноцентре "Низами" стартует питчинг-этап конкурса "Кинопроекты, которые будут реализованы при государственной поддержке" на 2025 год, организованного Агентством кино и министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Питчинг-этап предоставит участникам возможность представить свои кинопроекты экспертной комиссии. На каждую презентацию отводится в целом 15 минут, включая саму презентацию и обсуждение. Для полнометражных художественных фильмов предусмотрен дополнительный показ тизера продолжительностью до одной минуты.

Согласно утверждённому графику:

  • 5 сентября будут представлены 5 анимационных и 3 студенческих фильма;
  • 12 сентября - 8 короткометражных художественных лент;
  • 19 сентября - 4 художественно-документальных и 3 документальных фильма;
  • 26 сентября - 6 полнометражных художественных картин.

Презентации начнутся в 10:00 в Киноцентре "Низами" в Баку.

