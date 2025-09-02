Объявлена дата закрытия представительства МККК в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Решением правительства Азербайджана Международный Комитет Красного Креста закроет свое представительство в стране 3 сентября.

Об этом Trend сообщили в представительстве МККК в Азербайджане.

Отмечено, что МККК продолжит взаимодействовать с властями Азербайджана для оказания поддержки лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права (МГП), в соответствии со своим мандатом и обязательствами страны по Женевским конвенциям.

"Мы намерены продолжать наш диалог по вопросам гуманитарной дипломатии, МГП и другим гуманитарным вопросам, представляющим общий интерес.

С 1992 года МККК оказывает помощь людям, пострадавшим от конфликта, в удовлетворении их срочных и неотложных потребностей, оказывает пострадавшим психосоциальную поддержку, совершенствует критически важную инфраструктуру и реализует проекты по информированию о рисках мин и безопасному поведению на территориях, загрязнённых минами и другими взрывоопасными предметами.

МККК оказывает поддержку властям в содействии имплементации норм международного гуманитарного права и выяснении судеб людей, пропавших без вести в связи с конфликтом.

Мы посещали задержанных в связи с конфликтом, следили за условиями их содержания и обращения с ними, а также помогали поддерживать связь с их семьями. Во всей нашей работе мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, такими как Азербайджанское общество Красного Полумесяца, министерства и государственные ведомства, а также Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - говорится в заявлении.

