Халг Банк является партнером Международного конкурса программирования (ICPC)

С 31 августа по 5 сентября 2025 года в Азербайджане состоится мировой финал 49-й Международной олимпиады по программированию (ICPC). Мероприятие, организованное фондом ICPC Foundation, проводится при поддержке Центрального банка Азербайджанской Республики, Агентства по инновациям и цифровому развитию, при содействии Университета ADA. Поддерживающий инициативы по цифровизации, Халг Банк является одним из партнеров этого важного глобального мероприятия в рамках Азербайджанской ассоциации банков.

В соревнованиях примут участие команды более чем из 70 стран, предсатвляющие около 140 лучших университетов мира. Молодые программисты продемонстрируют свои знания в области алгоритмического мышления, решения задач и командной работы. Отметим, что Азербайджан в финале будут представлять команды Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти (BANM).

Поддержка этого значимого проекта позволяет Халг Банку способствовать развитию цифровой среды в стране и раскрытию потенциала молодых специалистов в сфере информационных технологий.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.