В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В Пирекешкюле и Агдере 1-5 сентября будут уничтожаться боеприпасы с истекшим сроком годности и непригодные для использования.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Trend.

Отмечается, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на учебном полигоне близ поселка Пирекешкюль и учебном полигоне близ Агдере.

«Призываем население не впадать в панику из-за звуков взрывов, оснований для беспокойства нет», - добавили в ведомстве.

