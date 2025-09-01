Сотрудничество в рамках ЕАЭС может ускорить развитие связей между Ираном и Россией - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может ускорить развитие взаимодействия между Ираном и Россией.

Об этом заявил сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, сообщает Trend.

По словам Пезешкиана, для Ирана важен процесс постоянного взаимодействия с Россией.

"Международные платформы, такие как Шанхайская организация сотрудничества, являются подходящей базой для продвижения идеи многосторонности", - отметил он.

На встрече Президент России заявил, что реализация соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС сыграет заметную роль в расширении торгового сотрудничества двух стран.

Он добавил, что две страны постоянно взаимодействуют по вопросу мирной ядерной программы Ирана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!