Сотрудничество в рамках ЕАЭС может ускорить развитие связей между Ираном и Россией - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может ускорить развитие взаимодействия между Ираном и Россией.
Об этом заявил сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, сообщает Trend.
По словам Пезешкиана, для Ирана важен процесс постоянного взаимодействия с Россией.
"Международные платформы, такие как Шанхайская организация сотрудничества, являются подходящей базой для продвижения идеи многосторонности", - отметил он.
На встрече Президент России заявил, что реализация соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС сыграет заметную роль в расширении торгового сотрудничества двух стран.
Он добавил, что две страны постоянно взаимодействуют по вопросу мирной ядерной программы Ирана.
