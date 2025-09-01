Жапаров обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - В ходе своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кыргызстан намерен придать новый импульс развитию организации, укреплению ее глобальной роли, а также содействию дальнейшему углублению дружбы и добрососедства.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.

Жапаров подчеркнул, что председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», а также обозначил приоритеты.

Первый приоритет, по словам главы государства, - это обеспечение долгосрочной стабильности. Кыргызстан продолжит наращивать коллективные усилия, направленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств-членов ШОС. В первую очередь, речь идет о противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.

В этом контексте Жапаров констатировал, что создаваемый по кыргызской инициативе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке внесет существенный вклад в общее дело борьбы с противоправной деятельностью международных организованных преступных групп на пространстве ШОС.

Второе - реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма Организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и Инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции.

«Кыргызское председательство также предлагает развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств-членов ШОС», - отметил Президент.

В качестве приоритета он также обозначил цифровизацию. В ходе своего предстоящего председательства, Кыргызстан предлагает проведение Молодежного цифрового форума ШОС и готов вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве Организации.

Говоря о том, что страны всецело сталкиваются с последствиями изменения климата, которые уже не абстрактная угроза, а реальность, глава государства подчеркнул, что совместные усилия стран ШОС играют важную роль в удержании глобального потепления.

«В этой связи мы предлагаем странам ШОС активизировать наше взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и «зеленой» экономики через наращивание совместных «зеленых» проектов и продвижение инициатив», - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что кыргызское председательство будет активно работать со всеми государствами-членами, наблюдателями, партнерами по диалогу и постоянно действующими органами Организации для реализации общих целей и задач, а также пригласил глав государств принять участие в следующем саммите ШОС, который состоится уже в Бишкеке.