Пезешкиан обсудил с Гутерришем ядерную программу страны

БАКУ /Trend/ - Иран стремится решить вопрос, связанный со своей ядерной программой, дипломатическими средствами.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал сегодня на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита ШОС+ в Китае.

По его словам, Иран поручил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Высшему совету национальной безопасности страны. Это позволит наладить конструктивное и эффективное взаимодействие с этим агентством.

Пезешкиан сообщил, что иранский парламент принял закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это было сделано в ответ на шаги генерального директора этого агентства, которые не вызвали доверия. Международное агентство по атомной энергии до сих пор не осудило атаки на ядерные объекты Ирана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал на встрече, что, по его мнению, ядерная программа Ирана носит мирный характер. Активация механизма "snapback" Совета Безопасности ООН, восстанавливающего санкции против Ирана, может создать серьёзную проблему. Этот вопрос поднимался в ходе контактов с официальными лицами европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий, и Ирану было предложено сотрудничество.

Следует отметить, что, согласно пунктам 36 и 37 Совместного всеобъемлющего плана действий, на основании жалобы одного из государств-участников плана на нарушение плана другой стороной инициируются различные этапы. Если эти этапы не приведут к результату, страна-истец может поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Если жалоба на Иран будет подана и одобрена Советом Безопасности ООН, международные санкции против Ирана могут быть возобновлены. Более того, это даёт членам Совета Безопасности ООН полномочия на применение военных мер против Ирана.

Следует отметить, что в январе 2016 года вступил в силу Совместный всеобъемлющий план действий между Ираном и группой "5+1" (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в отношении иранской ядерной программы. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана и в ноябре того же года ввели санкции против Ирана.

В конце 2020 года иранский парламент принял решение о реализации стратегического плана с целью снятия санкций. Согласно решению иранского парламента, с 23 февраля Иран приостановил реализацию дополнительных мер и дополнительных протоколов, предусмотренных ядерной сделкой. Это сократило контрольный механизм МАГАТЭ на 20–30%.

Напомним, что 22 июня США нанесли военные авиаудары по трём иранским ядерным объектам. Отмечалось, что в результате авиаударов ядерные объекты Ирана были уничтожены.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!