Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.

"Дружественные и партнерские отношения, связывающие наши страны и народы, важны для нас. Нынешняя динамика развития азербайджано-словацких связей вызывает удовлетворение. Особо хотел бы отметить успешное сотрудничество в энергетическом секторе, являющемся одним из приоритетных направлений нашего партнерства.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием. Уверен, что, используя в полной мере этот потенциал и имеющиеся возможности, мы совместными усилиями сможем добиться развития наших дружественных отношений и дальнейшего углубления взаимодействия", - говорится в письме.