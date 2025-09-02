Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 сентября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9879 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1122 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9879
|AUD
|1,1114
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0169
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1222
|CZK
|0,0814
|CNY
|0,238
|DKK
|0,2663
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,2179
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2997
|IRR
|0,0302
|SEK
|0,1806
|CHF
|2,1214
|ILS
|0,5056
|CAD
|1,2357
|KWD
|5,5628
|KZT
|0,3156
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5028
|MDL
|0,1025
|NOK
|0,1699
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6003
|PLN
|0,4662
|RON
|0,392
|RUB
|2,1122
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3224
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3267
|TRY
|0,0413
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1507
|NZD
|1,0005