Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 сентября

Экономика Материалы 2 сентября 2025 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 сентября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9879 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1122 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9879
AUD 1,1114
BYN 0,5707
BGN 1,0169
AED 0,4628
KRW 0,1222
CZK 0,0814
CNY 0,238
DKK 0,2663
GEL 0,6313
HKD 0,2179
INR 0,0193
GBP 2,2997
IRR 0,0302
SEK 0,1806
CHF 2,1214
ILS 0,5056
CAD 1,2357
KWD 5,5628
KZT 0,3156
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5028
MDL 0,1025
NOK 0,1699
UZS 0,0136
PKR 0,6003
PLN 0,4662
RON 0,392
RUB 2,1122
RSD 0,017
SGD 1,3224
SAR 0,453
xdr 2,3267
TRY 0,0413
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1507
NZD 1,0005
