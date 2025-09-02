IRU представила дорожную карту по декарбонизации автотранспорта к 2050 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - IRU Green Compact определяет четкую дорожную карту для отрасли по достижению глобальных целей по декарбонизации, при этом продолжая обеспечивать транспортные услуги для людей, сообществ и бизнеса.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

"Сама система TIR доказала, что позволяет сократить выбросы CO₂, до 90% в зонах пересечения границ. Green Compact IRU, используя комплексный подход well-to-wheel (от источника энергии до колеса) к измерению выбросов CO₂, исследует, систематизирует и отслеживает меры в пяти ключевых направлениях. Во-первых, это альтернативные виды топлива — ускоренное внедрение низко- и безуглеродных источников энергии, включая электричество, водород, биодизель, биогаз и э-горючее", – отметил генсекретарь.

Он также подчеркнул важность эффективной логистики — цифровизации, автоматизации, интеллектуального планирования маршрутов, использования эко-грузовиков и оптимизации времени перевозок.

Он заявил, что энергоэффективный транспорт включает совершенствование материалов и конструкции транспортных средств, шин, двигателей, смазочных материалов и обновление автопарка.

"Мы уделяем большое внимание роли эффективных водителей — мониторингу, обучению, повышению квалификации и сертификации. Не менее важно развивать коллективную мобильность: внедрять интегрированные билеты и расписания, увеличивать частоту обслуживания, развивать терминалы и инфраструктуру, а также продвигать устойчивые способы передвижения", - заявил де Претто.

Он подчеркнул, что члены IRU взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности в транспортном секторе к 2050 году.

"Однако транспортная и энергетическая ситуации в разных странах и регионах существенно различаются. Тот набор решений, который способствует продвижению к углеродной нейтральности в одной стране, может не подойти для другой. Это одинаково верно как для соседей, так и для государств, находящихся на разных континентах", - отметил генсек.

Де Претто сказал, что именно поэтому Green Compact основан на региональной гибкости в сборе данных, тестировании и масштабировании решений. На основе текущих исследований разрабатываются новые модели и инструменты, которые будут применимы во всех регионах мира, для всех видов автомобильных перевозок и на разных уровнях разработки политики.

"Green Compact предлагает компаниям и органам власти два ключевых инструмента для декарбонизации транспорта и планирования устойчивой политики. Первый инструмент — Модель альтернативных видов топлива и энергоэффективности (AFEM), динамическая имитационная модель движения транспортного средства. Она учитывает пробеговые циклы, характеристики водителя и автомобиля, моделируя динамику движения. AFEM позволяет оценивать выбросы CO₂ и энергопотребление, что даёт возможность оперативно сравнивать различные силовые установки и решения", – сказал он.

Генсекретарь отметил, что вторые инструменты это Маркер дорожной карты по декарбонизации (DRM), программное обеспечение для расчёта ежегодных выбросов CO₂e при автомобильных грузоперевозках. DRM использует данные о грузообороте для генерации виртуальных рейсов с разными типами грузовиков, нагрузкой и циклами движения. Он учитывает влияние логистики на виртуальные рейсы и воздействие технологий на физику движения благодаря интеграции с AFEM. Этот инструмент позволяет анализировать прошлые механизмы выбросов и моделировать дорожные карты по декарбонизации.

По его словам, существует несколько направлений для дальнейшего совершенствования. В частности, необходимо устранить правовую фрагментацию, развивать цифровизацию (которая невозможна без повышения интероперабельности на мультимодальных коридорах) и обеспечивать устойчивость цепочек поставок.

По словам де Претто, в то же время внимание следует уделить и Каспийскому морю. Его обмеление является тревожным сигналом для транспортной стабильности региона. Это влияет на объёмы грузоперевозок. Кроме того, Каспий очень подвержен штормам, что объективно ограничивает потенциал и стабильность (устойчивость) линий RO-RO и RO-PAX.

Инклюзивные партнёрства, которые предполагают не только более тесное взаимодействие между министерствами и ведомствами внутри государственного сектора, но и в первую очередь настоящие государственно-частные партнёрства. Транспортные операторы – всех видов транспорта – лучше всего знают, как максимально эффективно и экологично организовать услуги. Для нашей отрасли устойчивость равна эффективности, а эффективность равна прибыльности. Поэтому политикам необходимо больше прислушиваться к обратной связи от частного сектора, работающего "на земле", и соответствующим образом реагировать", – заключил генсек.