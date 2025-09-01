Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса.

Как сообщает Trend, об этом сказал ректор Университета АDА Хафиз Пашаев, выступая сегодня на церемонии открытия финала 49-й Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), состоявшейся в Баку.

Он отметил, что Азербайджан принял множество крупных международных мероприятий, и финал ICPC среди них имеет особое значение, так как это соревнование молодых студентов из самых престижных университетов мира.

"Соревнование требует от участников исключительных знаний и навыков в областях математики, инженерии и логики, а также умения работать в команде, критически мыслить и быстро разрабатывать инновационные решения", - сказал ректор.

Он подчеркнул, что Азербайджан активно движется по пути технологического прогресса. "Мы верим, что инвестиции в образование и поддержка бизнес-инициатив - наиболее эффективные способы обеспечения устойчивого развития и процветания страны. Формирование новой инновационной ИТ-экосистемы будет во многом определять позиции и роль страны в мировых бизнес-рейтингах. Проведение финала чемпионата мира ICPC в Баку - важный шаг на этом пути. Мы уверены, что это событие станет важной вехой в развитии ИТ в нашей стране и привлечёт глобальное внимание к Азербайджану. Уважаемые участники, вы уже победители, ведь вы в финале. Надеюсь, что помимо соревнований, у вас будет возможность познакомиться с Баку. Прошу организаторов дать вам достаточно времени для этого", - сказал Хафиз Пашаев.

