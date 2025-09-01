Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 сентября

Экономика Материалы 1 сентября 2025 09:23 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 сентября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9904 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.0972 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9904
AUD 1,1123
BYN 0,5707
BGN 1,0144
AED 0,4628
KRW 0,122
CZK 0,0814
CNY 0,2384
DKK 0,2666
GEL 0,6302
HKD 0,2182
INR 0,0193
GBP 2,2981
IRR 0,0302
SEK 0,1798
CHF 2,1259
ILS 0,5081
CAD 1,2374
KWD 5,5653
KZT 0,3157
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5018
MDL 0,1024
NOK 0,1691
UZS 0,0136
PKR 0,6012
PLN 0,4668
RON 0,3923
RUB 2,0972
RSD 0,0169
SGD 1,3243
SAR 0,453
xdr 2,3267
TRY 0,0413
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,156
NZD 1,0031
