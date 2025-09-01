Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 сентября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9904 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.0972 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9904
|AUD
|1,1123
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0144
|AED
|0,4628
|KRW
|0,122
|CZK
|0,0814
|CNY
|0,2384
|DKK
|0,2666
|GEL
|0,6302
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2981
|IRR
|0,0302
|SEK
|0,1798
|CHF
|2,1259
|ILS
|0,5081
|CAD
|1,2374
|KWD
|5,5653
|KZT
|0,3157
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5018
|MDL
|0,1024
|NOK
|0,1691
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6012
|PLN
|0,4668
|RON
|0,3923
|RUB
|2,0972
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3243
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3267
|TRY
|0,0413
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,156
|NZD
|1,0031