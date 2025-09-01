Состоится саммит Корея - Центральная Азия

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Республика Корея проведет саммит "Корея – Центральная Азия" в 2026 году.

Об этом написал Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в поздравительном письме Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 34-й годовщины независимости страны, сообщает в понедельник Trend.

В своем послании Президент Ли тепло поздравил народ Узбекистана и подчеркнул прочную основу двусторонних отношений. Он напомнил о телефонном разговоре двух лидеров, состоявшемся 24 июля, в ходе которого стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества.

Ли Чжэ Мён отметил, что давнее взаимопонимание и доверие подняли отношения на уровень "особого стратегического партнёрства". Он подчеркнул, что активные обмены продолжают укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами.

Президент Республики Корея выразил готовность лично встретиться с Президентом Мирзиёевым на предстоящем саммите "Корея – Центральная Азия", а также на других международных площадках для продвижения диалога о взаимовыгодном сотрудничестве.

Президент Ли также пожелал Узбекистану мира, устойчивого развития и процветания, президенту страны – крепкого здоровья, а узбекскому народу - благополучия.