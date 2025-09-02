Педиатр Минздрава Азербайджана рассказала как защитить здоровье детей в начале осени (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Педиатр НИИ педиатрии имени К.Е.Фараджевой Министерства здравоохранения Азербайджана Нурана Гусейнова дала интервью сайту Минздрава.

Trend представляет это интервью:

- Прежде всего хотелось бы узнать, что означает для педиатра понятие «ранняя осень»?

- Учитывая, что тёплая погода сохранится и в сентябре, то этот период является прекрасной возможностью для детей насладиться природой, укрепить иммунитет и набраться сил перед новым учебным годом. Важно максимально использовать осенние дары природы - сезонные фрукты и овощи.

Несмотря на постепенное сокращение светового дня, всё ещё есть возможность проводить время на свежем воздухе, наслаждаться солнечной энергией и свежим воздухом. Это положительно влияет на поддержание физической активности детей.

- Доктор, нужно ли соблюдать особый режим в сентябре?

- В сентябре особенно важно правильно выстроить режим дня детей в связи с началом нового учебного года. Как и летом, рекомендуется ложиться спать до 22:00, поскольку организм ребёнка постоянно развивается, а синтез гормона роста происходит преимущественно в первые часы раннего сна.

Правильный режим сна также способствует балансу других гормонов, укреплению иммунитета и хорошей подготовке к новому учебному году.

- Какие рекомендации вы можете дать относительно питания детей в этом месяце?

- Необходимо включить в рацион свежие сезонные фрукты и овощи (например, яблоки, груши, гранаты, виноград и др).

Учитывая, что всё ещё наблюдается жаркая погода, важно следить за водным балансом ребёнка. Когда ребенок идет в школу или во время длительных прогулок обязательно ему нужно иметь с собой чистую питьевую воду.

Также следует обратить внимание на условия хранения продуктов питания, так как в жаркую погоду бактерии быстро размножаются.

- Какие средства защиты от солнца следует использовать в этот период?

- Несмотря на то, что на дворе сентябрь, однако всё ещё жарко, а солнце по-прежнему активно. Поэтому, особенно днём на улице, обязательно надевайте головной убор от солнца и используйте солнцезащитный крем (SPF 30+), подходящий вашему типу кожи. Крем следует наносить не только на лицо, но и на все участки тела, открытые солнцу. Одежда должна быть лёгкой, дышащей, из натуральных тканей и светлых тонов.

- В какое время суток вы рекомендуете детям находиться на улице?

- Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Оптимальное время – раннее утро и поздний вечер. Для прогулок лучше выбирать тенистые места и территории с большим количеством зелени.

- Что бы вы посоветовали родителям, отправляющимся на море/бассейн с детьми?

- В сентябре температура воды и воздуха может быть ещё подходящей для купания. Однако следует обратить внимание на температуру воды. Если вода холодная (ниже 22°C), температура тела ребёнка может упасть ниже нормы, что может привести к судорогам и другим нежелательным состояниям. После купания ребенка следует его немедленно протереть полотенцем, а также сменить одежду.

Детям следует быть осторожнее во время купания в бассейне, поскольку погода уже относительно прохладная в вечернее и ночное время по сравнению с предыдущими месяцами. А это, в свою очередь, приводит к снижению температуры воды, и иногда, несмотря на тёплую погоду на следующий день, она не достигает температуры, подходящей для купания детей.

В таких случаях рекомендуется использовать специальные термометры для контроля температуры воды. Время купания не должно превышать 15-20 минут. Не рекомендуется есть до и сразу после купания. Важно тщательно ополоснуть ребёнка после купания в море/бассейне.

- И в заключение, что бы вы посоветовали родителям?

- Помимо вышеперечисленного, следует соблюдать правила гигиены. Соблюдение элементарных правил гигиены защищает желудочно-кишечный тракт от заболеваний. Например, после прогулки детям обязательно следует мыть руки.

Соблюдая эти правила, вы сможете максимально эффективно провести отпуск, зарядиться энергией и сохранить здоровье в предстоящие времена года.

