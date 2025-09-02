Инициативы по созданию «зеленых» коридоров из Кавказа и Центральной Азии потребуют значительных инвестиций – Moody’s

БАКУ/Trend/ - Инициативы по созданию «зеленых» энергетических коридоров из Кавказа и Центральной Азии в Европу потребуют значительных инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

Рейтинговое агентство напоминает, что на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в ноябре 2024 года, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали стратегическое партнерство по развитию Каспийского «зеленого» энергетического коридора. Проект направлен на соединение Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Türkiye (Ba3, стабильный) и Европейского союза (Aaa, стабильный) путем транспортировки энергии, выработанной на основе ветра и солнца, через Каспийское море по планируемому подводному кабелю протяженностью 400 км, который должен связать Казахстан и Азербайджан.

«В настоящее время проект проходит технико-экономическое обоснование при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Aaa, стабильный). Важным компонентом проекта является соединение с планируемым Черноморским подводным кабелем — межсистемным высоковольтным интерконнектором протяженностью 1200 км, который позволит Азербайджану и Грузии экспортировать электроэнергию, произведённую из возобновляемых источников, в Европу. Проект реализуется в рамках стратегического соглашения, подписанного Венгрией (Baa2, негативный), Румынией (Baa3, негативный), Грузией и Азербайджаном в декабре 2022 года. Впоследствии четыре страны учредили компанию Green Energy Corridor Power Company для его реализации», – говорится в последнем отчете Moody’s.

Европейская комиссия выделила 2,3 млрд евро на покрытие предполагаемой стоимости проекта Черноморского подводного кабеля, оцениваемого в 3,8 млрд евро. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

«Несмотря на значительный потенциал этих инициатив по экспорту солнечной и ветровой энергии в Европу, они потребуют масштабных инвестиций», – отмечается в отчете.