Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал инициативы Китая по глобальному развитию и глобальной безопасности

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзинь.

«Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную Председателем Китайской Народной Республики как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права», - подчеркнул глава государства.