Узбекистан подчеркнул стратегическое значение транспортных коридоров в рамках ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ – Создание эффективных транспортных маршрутов, обеспечивающих надёжное соединение с глобальными коридорами, является для нас жизненно важной задачей.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на саммите «ШОС плюс».

«Особое значение в этом контексте имеет реализация проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В перспективе соединение этого маршрута с Трансафганским коридором создаст основу для формирования единой транспортной сети на пространстве ШОС, открывая новые возможности для торговли и экономического взаимодействия в регионе», – подчеркнул глава государства.

Говоря о культурно-гуманитарной сфере, Президент отметил: «Расширение сотрудничества между нашими народами играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания. Мы предлагаем инициировать Культурный диалог Великого шёлкового пути, направленный на продвижение культурного многообразия и ценностей „семьи ШОС“».

«С большим удовольствием приглашаю всех наших партнёров на предстоящие осенью мероприятия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, которые станут важной площадкой для демонстрации уникального исторического наследия наших стран», – добавил Президент.