Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Страны ШОС выступили за участие Ирана в работе Межбанковского объединения

Экономика Материалы 1 сентября 2025 10:35 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе Межбанковского объединения (МБО).

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзине.

Они также подчеркнули важную роль МБО, которое за двадцать лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере.

Лента

Лента новостей

Читать все новости