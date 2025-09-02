Парламент Ирана рассматривает возможный выход страны из ДНЯО

БАКУ /Trend/ - В парламенте Ирана рассмотрен вопрос возможного выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказал представитель парламента Ирана Аббас Гударзи.

По его словам, окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

Гударзи отметил, что в случае принятия решения о выходе Ирана из ДНЯО, парламент примет соответствующий закон в координации со всеми компетентными органами, включая Высший совет национальной безопасности.

Касательно вопроса активации механизма "snapback", восстанавливающего санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, он сказал, что восстановление действия шести резолюций на самом деле не окажет значительного негативного влияния на экономическое положение страны. В рамках этих шести резолюций санкции будут восстановлены против 120 юридических лиц и организаций, тогда как США односторонне ввели санкции против более чем 2000 юридических лиц и организаций Ирана.

Следует отметить, что 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, которая привела к отмене предыдущих шести резолюций против Ирана и снятию широкомасштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

