Как китайский "Котенок" помог Красной Армии СССР во Второй мировой войне

Фото: 19 августа 2025 года, Ван Цзитан поправляет ордена и медали на своей одежде. /Фото предоставлено журналом "Партнеры"/.

Харбин, 2 сентября /Синьхуа/ -- В жилом доме в районе Даовай города Харбина /адм. центр пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, примерно в 7 км от Софийского собора, 95-летний Ван Цзитан, одетый в военную форму с десятками медалей на груди, ждал прихода корреспондента.

Войдя в его дом, журналист заметил, что повсюду - в гостиной и спальне - развешаны и наклеены фотографии и статьи, связанные с историей Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, напоминая небольшой мемориальный музей.

В 1930 году Ван Цзитан родился в бедной семье в Харбине. Потеряв мать в возрасте 8 лет, мальчик осиротел и жил со своим дядей, который работал в магазине по производству тофу.

В юности он своими глазами видел, как японские жандармы, словно разбойники, бесцеремонно забирали еду в магазине, а при малейшем недовольстве избивали его дядю ногами и кулаками.

"Японские захватчики не только избивали людей, но и оккупировали нашу землю, я так сильно их ненавижу!" - сказал Ван Цзитан.

В январе 1943 года 13-летний Ван Цзитан устроился на харбинскую железнодорожную фабрику "Санькэшу" в качестве подмастерья, назвавшись "сяомао" /"Котенок"/. Худощавый молодой парень проник в "сердце" врага и занялся подпольной работой.

В 1944 году японская Квантунская армия разработала план по преобразованию железнодорожной колеи в Харбине для нападения на СССР. После начала соответствующих работ Ван Цзитан вместе с членами подпольной организации и рабочими уничтожили производственное оборудование, инструменты и сырье с целью задержки транспортных планов японской армии.

"Мы сделали все, чтобы разрушить заговор японской армии", - сказал ветеран, добавив, что его подвиг был отмечен и признан со стороны Главного разведывательного управления Генштаба РККА.

"Не могу сказать, что мне не было страшно. В момент порчи оборудования мои ладони вспотели", - вспомнил Ван Цзитан.

В июле 1944 года для сбора военных разведданных о японской Квантунской армии Ван Цзитан переоделся в вагонного инспектора в специальном военном поезде, следовавшим в г. Чанчунь. В разговоре с японскими захватчиками он узнал важную информацию - солдаты направлялись для оказания военного подкрепления в Юго-Восточную Азию, и японская армия уже не была в состоянии наступать на СССР.

"Я хотел как можно скорее вернуться и передать эту информацию, но японский жандарм приставил штык к моей спине и приказал пройти в вагон для допроса", - сказал ветеран.

В тот момент Ван Цзитан стремительно открыл дверь вагона и был готов выпрыгнуть из поезда. Однако штыки японской жандармерии оказались быстрее - его лицо, губы и левое плечо были пробиты.

По сей день у седого ветерана остается глубокий шрам на левой надбровной дуге, а старый шрам на левом плече вырисовывается из-под его военной формы.

По словам "Котенка", эта важная информация была срочно отправлена в СССР, что помогло СССР принять решение о переброске 760 тыс. войск из Сибири на советско-германский фронт.

После Войны Ван Цзитан продолжал служить Родине в сфере общественной безопасности. А те рискованные годы под кодовым именем "Котенок" были глубоко скрыты в его сердце на десятилетия.

В 2015 и 2020 годах Ван Цзитану была дважды вручена юбилейная медаль в честь "победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", благодаря чему его героическая история стала известна широкой публике.

"Они принадлежат не только мне, но и каждому солдату-герою, участвовавшему в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - сказал Ван Цзитан, добавив, что для него это не только честь, но и незабываемое богатство, которое связывает историю с будущим.

В этом году отмечается 80-я годовщина Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

"80 лет назад Китай и Россия одержали победы в Мировой антифашистской войне, понеся колоссальные национальные жертвы. Я надеюсь, что наши народы сохранят вечную дружбу и мир", - сказал китайский ветеран.