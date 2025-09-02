Анкара приветствует решение ОБСЕ о роспуске Минской группы

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует решение ОБСЕ об упразднении Минской группы.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Trend.

"Мы приветствуем решение Совета министров ОБСЕ о роспуске Минской группы и связанных с ней структур от 1 сентября 2025 года. Это историческое решение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям двух стран, является одним из важных этапов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Турция всегда поддерживала Азербайджан и рассматривает это решение как шаг к установлению прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Отметим, что Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта при сопредседательстве России, США и Франции, однако урегулирования достигнуто не было. Азербайджан долгое время требовал роспуска Минской группы как предварительного условия для продвижения к официальному мирному соглашению с Арменией. Решение о роспуске Минской группы было принято после переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече в Белом доме при участии Президента США Дональда Трампа. Затем министры иностранных дел двух стран представили в ОБСЕ совместную заявку по поводу упразднения Минской группы.

