Закир Гасанов находится с официальным визитом во Вьетнаме

Политика Материалы 2 сентября 2025 14:13 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

2 сентября генерал-полковник З.Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 80-летию Августовской революции и Национальному дню Социалистической Республики Вьетнам.

На мероприятии, состоявшемся на площади Бадинь в Ханое с участием государственных лиц, иностранных гостей и граждан, была подчеркнута историческая борьба Вьетнама за независимость и отмечены достижения народа на пути национального единства и социалистического развития.

В рамках церемонии состоялись официальные выступления, представлены литературно-художественные композиции, выступление военного оркестра и различные культурные программы, а также проведён военный парад.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны с главой государства и военным руководством Вьетнама.

