Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на офис президента.

Встреча состоялась в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Стороны обменялись мнениями о расширении политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Главы государств выразили удовлетворение процессом развития многогранных отношений между Таджикистаном и Индией.

Отметим, что в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС были приняты ключевые документы, касающиеся развития до 2035 года, борьбы с угрозами, расширения диалога, цифровой экономики и устойчивой энергетики. По итогам Тяньцзинского саммита председательство в Организации перейдёт к Кыргызстану.