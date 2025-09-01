Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Таджикистан Материалы 1 сентября 2025 10:12 (UTC +04:00)
Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

Читайте Trend в

Умар Абакыров
Умар Абакыров
Все материалы

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на офис президента.

Встреча состоялась в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Стороны обменялись мнениями о расширении политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Главы государств выразили удовлетворение процессом развития многогранных отношений между Таджикистаном и Индией.

Отметим, что в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС были приняты ключевые документы, касающиеся развития до 2035 года, борьбы с угрозами, расширения диалога, цифровой экономики и устойчивой энергетики. По итогам Тяньцзинского саммита председательство в Организации перейдёт к Кыргызстану.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости