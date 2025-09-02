Президенты Узбекистана и Китая обсудили вопросы укрепления отношений стратегического партнёрства

ТАШКЕНТ /Trend/ - 2 сентября в Пекине состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что были рассмотрены вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия.

"Президент Узбекистана еще раз подчеркнул своевременность и актуальность инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению.

Главы государств отметили, что за прошедшие годы совершен мощный прорыв в развитии двусторонних отношений. С особым удовлетворением констатированы нарастающая динамика контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимная поддержка по ключевым вопросам.

Подтверждена неизменная позиция Узбекистана в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла" - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Динамично развивается торгово-экономическое, технологическое и финансово-инвестиционное взаимодействие. В прошлом году товарооборот превысил 14 миллиардов долларов, с начала года вырос еще на 23 процента. Стоит задача по доведению этого показателя до 20 миллиардов за счет взаимных поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Портфель инвестиционных проектов превышает 60 миллиардов долларов. В 2024 году запущено 64 проекта на сумму более 10 миллиардов долларов. В регионах нашей страны действуют совместные технопарки и специальные индустриальные зоны, расширяется производство электромобилей "BYD" с повышением уровня локализации," - говорится в сообщении.