Ожидается госвизит Путина в Таджикистан

ДУШАНБЕ /Trend/ - Предстоящий государственный визит Президента России Владимира Путина в Таджикистан главы двух государств обсудили на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тянцзине.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кремль.

“Хотел коротко с Вами обсудить некоторые нюансы и вопросы по подготовке трёх очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны проходить в Душанбе. Это, во-первых, саммит Центральная Азия и Россия. А самое главное в повестке – это саммит СНГ. И госвизит. Поэтому я хотел коротко проинформировать Вас, как идёт подготовка этих мероприятий”, – сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Владимир Путин отметил, что в этом году между лидерами много личных контактов, включая сегодняшнюю встречу, а также планируется ряд мероприятий в Таджикистане, в которых планирует принять участие Россия.

"Но, конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причём это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития", – сказал он.