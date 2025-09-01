"ШОС+" является ценной возможностью для укрепления сотрудничества - Масуд Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - "ШОС+" - это ценная возможность для развития и укрепления диалога и сотрудничества с другими странами в рамках Шанхайской организации сотрудничества плюс.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил сегодня в своем выступлении на саммите "ШОС+" в Китае.

По его словам, опыт Шанхайской организации сотрудничества показывает, что сотрудничество между развивающимися странами и странами с процветающей экономикой может стать практическим шагом к решению многих проблем.

Кроме того, в повестке дня Шанхайской организации сотрудничества может стоять развитие сотрудничества с южными странами в основном в области финансов и совместных инвестиций, сказал Пезешкиан.

По мнению Ирана, организация может стать координационным центром в области использования новых технологий и искусственного интеллекта. Иран готов сотрудничать в этих областях, используя свои научные, энергетические и транзитные возможности, добавил он.

Президент Ирана заявил, что Иран, расположенный между Востоком и Западом, имеет важную географическую возможность для создания коммуникационного звена между транзитными линиями.

Отметим, что 31 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Китай.

