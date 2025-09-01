Китайско-азербайджанские отношения играют важную роль в формировании новой геоэкономической модели - политолог

БАКУ /Trend/ - Изменения, произошедшие в системе международных отношений в последние годы, сделали важным проведение странами многовекторной внешней политики. В связи с этим следует отметить интенсификацию политических и экономических связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Отношения между двумя странами имеют стратегическое значение не только в двусторонних рамках, но и в контексте глобальных и региональных проектов - в частности, инициативы "Один пояс, один путь" и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сказалTrend политолог Азер Гараев.

По его словам, дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены 2 апреля 1992 года. "За прошедшее время между сторонами сложились отношения, основанные на политическом доверии и взаимном уважении. Китай постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а Азербайджан признает принцип "одного Китая" и оказывает поддержку в этом вопросе на международном уровне", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что на встречах в ходе визитов Президента Ильхама Алиева в Китай были сформированы новые механизмы для углубления двусторонних отношений стран. "В 2024 году отношения между двумя странами были повышены до уровня стратегического партнерства. Китайский лидер Си Цзиньпин на саммите "ШОС плюс" в Тяньцзине в сентябре 2025 года заявил о поддержке полного членства Азербайджана в организации. Азербайджан и Китай поддерживают инициативы друг друга в международных и региональных организациях, таких как ООН, CICA, Движение неприсоединения и ШОС. В частности, проведение Азербайджаном COP29 в 2024 году и поддержка климатических инициатив Китая свидетельствуют о расширении сферы взаимных интересов", - сказал он.

По его словам, Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. "По состоянию на конец 2023 года торговый оборот составил около 3 миллиардов долларов США. Экспорт из Азербайджана в страну представлен в основном сырой нефтью, химической продукцией и сельскохозяйственными товарами. А Китай экспортирует в Азербайджан машины, электронику, строительные материалы и потребительские товары. Китайские компании активно работают в Азербайджане в различных сферах", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что одной из основных целей является увеличение грузоперевозок между Китаем и Европой через железную дорогу Баку-Тбилиси–Карс, международный морской порт Алят. "Интерес китайских компаний к возобновляемым источникам энергии растет. Кроме того, с подписанными в 2025 году соглашениями расширено сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровой экономики и информационных технологий. Азербайджан является важным звеном инициативы "Один пояс, один путь". Транскаспийский маршрут, называемый Средним коридором, является для Китая безопасным и быстрым альтернативным логистическим путем в обход России. Азербайджан играет стратегическую роль в этом коридоре как в плане инфраструктуры (БТК, Алят), так и благодаря своей стабильной политической позиции", - сказал политолог.

Он отметил, что азербайджано–китайские политические и экономические отношения построены на взаимном уважении, стратегическом видении и общих интересах. "В последние годы эти отношения играют важную роль в формировании новой геоэкономической модели не только между двумя странами, но и на всем евразийском пространстве. Статус Азербайджана как транзитной страны, его потенциал в области энергетики и технологий, а также участие Китая в глобальных инициативах создают условия для дальнейшего углубления этого сотрудничества. Достигнутые успехи и перспективы на будущее показывают, что азербайджано–китайские отношения становятся образцовыми в контексте региональной стабильности и международного сотрудничества", - сказал политолог.

