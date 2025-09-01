Страны ШОС приняли решение о статусе государств-партнеров

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС".

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзине.

Государства-члены также высоко оценили итоги председательства Китая в ШОС в 2024-2025 годах. По их словам, это способствовало углублению взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудничества между народами государств-членов и укреплению авторитета организации.

Напомним, в 2024 году Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя при ШОС. В настоящее время страна выступает в качестве партнера по диалогу организации.