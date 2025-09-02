Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих соглашений

АСТАНА/ Trend - В столице Китая, городе Пекин прошло 8-е заседание казахско-китайского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Государственного совета КНР, члена Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дин Сюэсяна.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

По итогам заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 миллиардов долларов.

Выступая на заседании, Президент Токаев представил инвестиционный потенциал Казахстана и подчеркнул особое значение двусторонних отношений. Он назвал Китай "данным судьбой надежным соседом, близким другом и вечным стратегическим партнером" страны.

Глава государства также сообщил, что общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил 27 миллиардов долларов. Он также отметил, что пропускная способность транзитного коридора «Китай – Европа» через территорию Казахстана вырастет в пять раз.

В числе приоритетных направлений сотрудничества с Китаем Токаев обозначил энергетику, развитие проектов по диверсификации экономики, а также предложил партнёрам активнее развивать органическое сельское хозяйство. Отдельно он выделил важность взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества в этой области.