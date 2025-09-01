ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Президент Казахстана призвал к реформированию ООН в ходе своего выступления на саммите «ШОС плюс», проходящем под лозунгом «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию».

Как сообщает Trend, в своем выступлении Президент Токаев отметил, что в нынешних сложных геополитических реалиях Казахстан должен поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию.



“В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой Председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества.

По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.

Отдельно Президент поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.





