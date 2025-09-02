Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Центральное телевидение Китая показало репортаж о речной прогулке супруг глав государств и правительств в Тяньцзине (ВИДЕО)

Политика Материалы 2 сентября 2025 12:09 (UTC +04:00)
Центральное телевидение Китая показало репортаж о речной прогулке супруг глав государств и правительств в Тяньцзине (ВИДЕО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ТЯНЬЦЗИНЬ/Trend/ - Центральное телевидение Китая (CCTV) 1 сентября показало репортаж о прогулке на лодке по реке Хайхэ супруг глав государств и правительств, участвовавших во встрече в формате «Шанхайская организация сотрудничества плюс» в Тяньцзине.

Как сообщает Trend, в репортаже было подчеркнуто, что первая леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань пригласила супруг участвующих в Саммите лидеров зарубежных стран на речную прогулку в городе Тяньцзинь.

Было сообщено, что во время речной прогулки гостям была предоставлена подробная информация об истории и развитии Тяньцзиня.

В репортаже было особо отмечено, что Пэн Лиюань и гости полюбовались прибрежными пейзажами, послушали игру на традиционном трехструнном музыкальном инструменте, вели душевные беседы и сфотографировались на память на борту лодки. Было подчеркнуто, что гости высоко оценили традиционную культуру и современное развитие Китая.

Лента

Лента новостей

Читать все новости