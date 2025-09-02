Обсуждены перспективы научного сотрудничества Азербайджана и Института Фиелдса

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с директором Канадского института Фиелдса по исследованиям в области математических наук, профессором Дирдри Хаскелл.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете.

Комитет тепло поприветствовал гостя и рассказал о многоплановой политике в области работы с диаспорой, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, а также об идее создания единой сети азербайджанской диаспоры за рубежом.

На встрече была предоставлена подробная информация о Форуме азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, проходившем в Баку, о сотрудничестве азербайджанских ученых с авторитетными зарубежными исследовательскими центрами и университетами, а также о совместных научных исследованиях, конференциях и тренингах, проводимых в рамках этого сотрудничества. Отмечалось, что в настоящее время сотни азербайджанских ученых работают в известных университетах и научных центрах мира, а их изобретения находят применение во многих странах. Азербайджан всегда внимательно отслеживает деятельность своих ученых за рубежом и придает особое значение укреплению их связей с родиной.

Поблагодарив за теплый прием, Дирдри Хаскелл отметила, что впервые посетила Азербайджан и получила самые приятные впечатления от первой поездки. Канадский профессор подчеркнула, что ей известно об успехах азербайджанских ученых и подготовке кадров по международным стандартам в стране, и она проявляет большой интерес к расширению научного обмена между учеными.

Ф.Мурадов подчеркнул важность вовлечения азербайджанских математиков диаспоры в проекты Института Фиелдс и сообщил о возможностях комитета по оказанию любой законодательной поддержки этим проектам.

Гость также отметила, что побывала в Университете AДA для обсуждения вопросов сотрудничества и поделилась своими впечатлениями о созданных условиях для студентов и ученых.

Отметим, что первый азербайджанский ученый, удостоенный пожизненной награды Института Фиелдса - Масуд Эфендиев, уже несколько лет активно участвует в установлении и развитии связей между комитетом и указанным институтом. На встрече он подчеркнул важность научного сотрудничества и отметил особую роль Государственного комитета по работе с диаспорой в установлении и укреплении связей азербайджанских ученых за рубежом с научными сообществами различных стран.

