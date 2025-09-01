Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МИД Азербайджана выразил соболезнование Афганистану

Политика Материалы 1 сентября 2025 13:54 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

В связи с этим министерство поделилось публикацией в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает Trend.

"Известие о разрушительном землетрясении в Афганистане глубоко опечалило нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления всем пострадавшим. Мы с афганским народом в это трудное время", отмечается в публикации.

Отметим, что число погибших во время разрушительного землетрясения в Афганистане достигло выросло до 800 человек, пострадавших – до 2,5 тысячи человек.

