МИД Азербайджана выразил соболезнование Афганистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.
В связи с этим министерство поделилось публикацией в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает Trend.
"Известие о разрушительном землетрясении в Афганистане глубоко опечалило нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления всем пострадавшим. Мы с афганским народом в это трудное время", отмечается в публикации.
Отметим, что число погибших во время разрушительного землетрясения в Афганистане достигло выросло до 800 человек, пострадавших – до 2,5 тысячи человек.
