МИД Азербайджана выразил соболезнование Афганистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

В связи с этим министерство поделилось публикацией в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает Trend.

"Известие о разрушительном землетрясении в Афганистане глубоко опечалило нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления всем пострадавшим. Мы с афганским народом в это трудное время", отмечается в публикации.

Отметим, что число погибших во время разрушительного землетрясения в Афганистане достигло выросло до 800 человек, пострадавших – до 2,5 тысячи человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!