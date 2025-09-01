Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 1 сентября 2025 12:47 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ/ Trend/ - На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, лидеры обсудили азербайджано-армянскую мирную повестку, подчеркнув важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. Оба лидера отметили позитивную динамику, достигнутую в ходе недавнего Вашингтонского саммита, который подтвердил международную поддержку продвижению мира и процесса нормализации отношений.

