В Баку пройдет Культурный фестиваль Организации исламского сотрудничества

БАКУ /Trend Life/ - С 6 по 12 октября в Баку при организационной поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерства культуры Азербайджана состоится фестиваль "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025".

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Фестиваль, проводимый ОИС с 2019 года в различных странах-членах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий, а также на укрепление взаимопонимания и дружеских отношений между народами.

Впервые принимая у себя данное мероприятие, Азербайджан вновь продемонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

Ключевыми направлениями фестиваля станут развитие межкультурного диалога и продвижение исламских ценностей - терпимости, мира и уважения к многообразию. Наряду с этим планируется поощрение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, построение устойчивых партнёрств между странами-участницами, а также усиление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

Ожидается участие более 300 гостей из свыше 50 стран мира, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, а также экспертов в области креативных индустрий. В целом фестиваль объединит более 5000 участников.

В рамках мероприятия запланированы:

– высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов ОИС

– форум культурных и креативных индустрий (MYFORUM)

– выставка "Creative Village: культурные и креативные индустрии" (MYEXPO)

– международная кинопрограмма "Baku Cinema Breeze – 2025"

– восточный модный показ с участием как молодых, так и известных дизайнеров из стран ОИС

– международный саммит по игровым технологиям (G-HUB)

- разнообразные культурные проекты в сферах театра, музыки, танца и анимации.

