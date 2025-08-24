Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь

Политика Материалы 24 августа 2025 13:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и впредь продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь и поддержку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости.

"Отрадно, что наши страны в полном соответствии с нормами и принципами международного права демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан и впредь продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь и поддержку", - говорится в поздравлении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости