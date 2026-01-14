Оксфордский институт назвал прогнозы по Brent на 2026 год

БАКУ/Trend/ - Средняя цена нефти Brent в 2026 году ожидается на уровне 65 долларов за баррель, без изменений по сравнению с предыдущими прогнозами, и ниже цены 69 долларов за баррель в 2025 году, поскольку избыточное предложение и сезонное снижение спроса оказывают давление на цены, передает Trend со ссылкой на Оксфордский институт энергетических исследований (OIES).

Отмечается, что цены на Brent снижались в течение 2025 года: с высоких 70 долларов в начале года до примерно 60 долларов за баррель в декабре, что близко к пятилетнему минимуму по месячным данным.

"Несмотря на высокую неопределённость и чрезмерно пессимистичные ожидания, средняя цена Brent в 2025 году оценивается в 69 долларов за баррель, что почти на 12 долларов ниже среднего уровня 2024 года (80,7 доллара за баррель)", - отметили в OIES.

Как сообщает OIES, к концу 2025 года рыночные индикаторы показывали более свободную структуру поставок по сравнению с прошлым годом. Кривая фьючеров выравнивалась по ближайшим годам, а спреды по ближайшему месяцу торговли находились в нижней части диапазона 2024-2025 годов.

"Соответственно, мы прогнозируем, что цены Brent останутся в низких 60 долларов в первой половине 2026 года, поскольку рынок будет комфортно обеспечен поставками при слабом сезонном спросе", - заявили в OIES.

Однако, по оценке института, снижение цен ниже 60 долларов возможно, но будет контролируемым. Замедление роста предложения как со стороны ОПЕК+, так и стран вне ОПЕК, устойчивый экономический рост и стабильный спрос на нефть, а также сокращение свободных производственных мощностей, ожидается, создадут ценовой "потолок" в начале 2026 года.

"Эти факторы должны выступать буфером снижения около 60 долларов за баррель в первой половине 2026 года. Они же должны поддерживать цены Brent на уровне средних и высоких 60 долларов во второй половине года по мере сужения разрыва между спросом и предложением", - говорится в отчёте.

Согласно информации, с учётом более широких рисков для баланса спроса и предложения, OIES отмечает, что сценарий Brent Prospect на 2026 год предполагает среднюю цену около 64 долларов за баррель, что примерно на 1 доллар ниже базового прогноза.