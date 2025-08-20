ЕС продолжит работу с Баку и Ереваном по продвижению процесса нормализации - Анитта Хиппер

БАКУ /Trend/ - ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в интервью Trend заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

"На протяжении многих лет мы работаем с обеими сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира. Мы приветствуем завершение переговоров по проекту мирного договора и установлению межгосударственных отношений в марте 2025 года, а также его парафирование лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме 8 августа 2025 года", - подчеркнула она.

Хиппер отметила, что ЕС полностью поддерживает процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и на протяжении многих лет вносит вклад в создание условий для устойчивого мира.

"Мы по-прежнему готовы работать с партнёрами для достижения полноценной нормализации, предоставляя дополнительную поддержку и экспертные знания, в том числе для практической реализации последующих шагов", - добавила пресс-секретарь.