Сахиба Гафарова выступила на 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов

БАКУ/ Trend/ - 29-го июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву приняла участие в 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов, передает Trend.

В своём выступлении на мероприятии спикер Милли Меджлиса отметила, что данная конференция превратилась в эффективную и успешную площадку для диалога спикеров парламентов, и способствует определению будущей повестки дня межпарламентского сотрудничества.

Сахиба Гафарова констатировала с сожалением, что со времени последней конференции мир столкнулся с рядом негативных изменений. Если на предыдущей конференции основное внимание было уделено COVID-19 и мерам по борьбе с ним, то сегодня число и сложность глобальных проблем значительно возросли, и требуется принятие безотлагательных и решительных мер. По словам Сахибы Гафаровой, отсутствие скоординированных ответных действий во многих случаях приводит к ещё большему усугублению существующих проблем. В результате, сегодняшний мир стал более расчленённым, напряжённость возросла, а прогресс спал. Эта тревожащая реальность коренится в эрозии эффективного международного сотрудничества и солидарности, которые составляют основу многосторонности. Мы отдаляемся от понимания того, что справиться с глобальными угрозами можно только через совместные действия и общую ответственность.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса, кроме того, коснулась темы реформ ООН, сказав, что сильная и инклюзивная многосторонняя система с ООН в её центре обладает потенциалом для обеспечения реальных и долгосрочных решений существующих проблем. Однако все ещё идут дискуссии о реформировании системы ООН в направлении повышения её эффективности. Как подчеркнула Сахиба Гафарова, любые реформы должны привести к созданию системы, в которой будут услышаны голоса не только отдельных государств, но всех стран и народов. Нормы и принципы международного права должны соблюдаться, двойные стандарты должны быть отвергнуты, а принятые решения реализованы. Только при следовании этим условиям возможно достижение целей обеспечения мира, справедливости и процветания для всех.

Говоря затем о возрастающем значении парламентской дипломатии, спикер Сахиба Гафарова отметила, что вызывает удовлетворение приверженность наших парламентов многосторонности и сотрудничеству. Активное участие в работе Межпарламентского Союза, в том числе в данной Конференции, отражает наши общие видение и решимость.

Спикер Милли Меджлиса высоко оценила тесное сотрудничество Межпарламентского Союза с ООН и усилия, направленные на то, чтобы голоса парламентов были услышаны в глобальных дискуссиях, подчеркнув при этом, что предстоит выполнить ещё больше работы.

Она заявила, что национальным парламентам следует стать одними из ключевых участников многосторонней системы, поскольку любые неудачи в первую очередь затрагивают наши народы. Как избранным представителям, парламентариям надлежит принимать непосредственное участие в обновлении многосторонности, что сделает систему более демократичной и восприимчивой. Одним из практических шагов в таком процессе может стать инициирование межпарламентского диалога по вопросам реформ, которые лучше отражают потребности и интересы наших граждан.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, обеспечение мира, справедливости и процветания для всех не ограничивается лишь институтами и соглашениями. В основе этого лежат построение доверия, уверенности и взаимопонимания между людьми. Мы должны воспринимать разнообразие не как барьер, а как сближающий нас фактор. Содействие диалогу между культурами играет важную роль в достижении наших общих целей.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2008-м году начался «Бакинский процесс», частью которого является «Всемирный форум межкультурного диалога», признанный ООН одной из ключевых глобальных арен межкультурного диалога.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что в мае прошлого года в рамках 5-й сессии этого Форума азербайджанский парламент организовал Межпарламентскую конференцию, которая обеспечила парламентскую перспективу в обсуждениях по указанной теме. С учётом этого, спикер Милли Меджлиса предложила включить тему межкультурного диалога в будущую повестку дня и деятельность Межпарламентского Союза.