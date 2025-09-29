ОТГ может стать платформой для развития "зеленого" энергетического коридора в Центральной Азии - эксперт

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) способна выступить эффективной платформой для развития "зеленого" энергетического коридора, включающего страны Центральной Азии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила руководитель Центра исследований тюркского мира при Центре анализа экономических реформ и коммуникации Вусаля Джафарова на конференции аналитических центров стран-членов ОТГ в Баку.

По ее словам, успешная реализация коридора потребует финансирования со стороны ЕС и партнёрства в области облачных технологий, что позволит укрепить энергетическую безопасность Европы и соседних регионов. Азербайджан, отметила Джафарова, расширяет сотрудничество с Китаем, включая три крупные совместные энергетические инициативы.

"Энергетическая безопасность - фундаментальная часть национальной и региональной стабильности. Без дипломатии невозможно создать эффективные энергетические коридоры и обеспечить экспорт энергии", - подчеркнула эксперт.

Джафарова добавила, что ОТГ предоставляет уникальную платформу для реализации проектов по "зеленому" водороду, технологиям улавливания углекислого газа и другим инновационным решениям в области устойчивой энергетики.