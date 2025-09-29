Азербайджан демонстрирует пример интегрированного подхода к "зеленой" энергетике - Чабу Кёрёши (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, богатый ископаемыми видами топлива, становится лидером в сфере возобновляемой энергетики, действуя не только в национальных интересах, но и с учётом потребностей региона.

Об этом Trend заявил президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши в кулуарах Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По его словам, особое впечатление производит интегрированный подход Азербайджана, который охватывает производство энергии, ее "озеленение", хранение, распределение и управление спросом. Кёрёши отметил, что этот подход может служить примером для многих стран мира.

"COP29 достиг очень впечатляющих результатов, несмотря на множество трудностей, вопреки ожиданиям многих и действиям участников, которые, вероятно, были менее заинтересованы в успешном исходе. У нас есть целый ряд перспективных результатов, но их реализация всё ещё остаётся в значительной степени нерешённой", - сказал он.

По его словам, проведение Бакинской недели климатических действий крайне важно для поддержания импульса по выполнению достигнутых соглашений, напоминания о взятых обязательствах и стимулирования практических действий на международной арене.

Кёрёши также отметил, что мир сталкивается с препятствиями в области климатической политики и перехода к устойчивому развитию, а также вызовами для многосторонних решений. Он подчеркнул, что Бакинская неделя климатических действий объединяет все эти аспекты и может служить уроком для мирового сообщества.