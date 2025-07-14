БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Ахар-Бахарского и Илисуинского национальных парков Азербайджанской Республики, сообщает Trend,

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения расширения сети особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия, устойчивого управления окружающей средой, а также повышения социально-экономических возможностей, интеграции местных общин в экологические инициативы и развития экотуризма в регионах, постановляю:

1. За счет выделения 11113,46 гектара из земель государственного резервного фонда Самухского района, 7000,10 гектара из земель государственного резервного фонда Евлахского района и 5788,43 гектара из земель государственного резервного фонда Гахского района создать на площади 23901,99 гектара, указанной в прилагаемом к настоящему Распоряжению плане землеустройства, Ахар-Бахарский национальный парк Азербайджанской Республики.

2. За счет выделения 206,74 гектара из земель государственного резервного фонда Загатальского района и 13759,26 гектара из земель государственного резервного фонда Гахского района создать на площади 13966,0 гектара, указанной в прилагаемом к настоящему Распоряжению плане землеустройства, Илисуинский национальный парк Азербайджанской Республики.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.