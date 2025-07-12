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Президент Ильхам Алиев: После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений

Политика Материалы 12 июля 2025 16:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в расширенном составе, сообщает Trend.

Отметив, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой, глава государства подчеркнул, что после установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений.

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