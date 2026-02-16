В Агдаме начато строительство новых жилых комплексов (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - Некоторое время назад было обеспечено возвращение жителей во второй жилой комплекс города Агдам. В настоящее время здесь проживает 103 семьи, всего 403 человека. Строительные работы в других жилых комплексах продолжаются, и дан старт новой фазе строительства.

Об этом в интервью Trend сказала сотрудник Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Маммедли.

По ее словам, уже начаты работы по строительству пятого жилого комплекса. Этот комплекс будет состоять из 12 кварталов.

Всего в кварталах запроектировано 50 зданий. Из них 40 - жилые, 10 - нежилые здания. В комплексе планируется строительство 1074 квартир, включая 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры.

Кроме того, в ближайшее время планируется начало строительных работ в третьем жилом комплексе, который будет состоять из 13 кварталов.

Также сообщается, что в Агдаме вскоре начнется строительство вспомогательных зданий Агдамской Джума-мечети, а также многофункционального административного здания в городе.