В Баку проходит открытие международной образовательной программы IT SkillSprint (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит открытие международной интенсивной образовательной программы по цифровым навыкам IT SkillSprint для высших учебных заведений.

Как сообщает Trend, проект реализуется при партнерстве Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства науки и образования, Агентства инноваций и цифрового развития, Государственного агентства по науке и высшему образованию и образовательной компании Ironhack.

На мероприятии выступят председатель Совета Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, председатель Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова и директор компании Ironhack Гонсало Манрик Сабатель.

В рамках проекта в университетах Азербайджана планируется внедрение мировых стандартов в области ИТ-образования.

Новость обновляется