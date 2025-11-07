Ближайшие 5–10 лет открывают для Азербайджана уникальное окно возможностей для привлечения крупных инвестиций - BCG

БАКУ/Trend/ - Ближайшие 5–10 лет открывают для Азербайджана уникальное окно возможностей для привлечения крупных инвестиций и нового экономического роста — благодаря значительным изменениям в условиях глобальной торговли и инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG).

Как отмечается, уже в 2025–2029 гг. для достижения целей роста экономики стране потребуется дополнительно около $60 млрд.

«Углубление региональной торгово-экономической интеграции позволит существенно укрепить позиции стран Каспийско-Центральноазиатского региона (ЦАК — Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана) в конкуренции за глобальные инвестиции — как за счёт увеличения масштаба совместного рынка, так и благодаря формированию более открытой и благоприятной бизнес-среды.

В новых условиях перед Азербайджаном открываются дополнительные возможности для реализации инвестиционного потенциала, а также для использования преимуществ в сфере энергетики, логистики и торговли», - пишут аналитики BCG.

«Азербайджан может использовать изменения в глобальных инвестиционных и торговых трендах для качественного скачка в объёмах и характере инвестиций. Сегодня у страны есть шанс выйти за рамки традиционных экспортных моделей и сформировать стратегические партнёрства в новых отраслях — от переработки и логистики до технологий и зелёной экономики. Это потребует скоординированных усилий государства и бизнеса. Ключевая задача — перейти от сделок по добыче ресурсов к партнёрствам, создающим долгосрочную ценность в стране», - сказал управляющий директор и партнер, руководитель офиса BCG в Баку Станислав Янкелевич.