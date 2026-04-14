В Баку состоялась Весенняя благотворительная ярмарка (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку прошла Весенняя благотворительность ярмарка, собравшая большое число жителей и гостей города. Организаторами мероприятия выступили Международный женский клуб Баку (International Women's Club – Baku) и Посольство Казахстана в Азербайджане.



Как сообщает Trend, ярмарку поддержали десятки действующих в Баку посольств иностранных государств, местных и зарубежных компаний, волонтеры.



Выступая с приветственным словом, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил значимость подобных мероприятий, особенно на фоне происходящих в мире потрясений. Дипломат подчеркнул, что взаимопомощь и поддержка нуждающихся, в особенности детей и женщин, являются неотъемлемой частью нашего цивилизационного кода. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение волонтерству.



Президент Международного женского клуба Баку Асемгуль Байель поблагодарила всех, кто внес свой вклад в организацию ярмарки, добавив, что каждое пожертвование дойдет до адресата. Собранные средства будут использованы для поддержки семей шехидов и ветеранов, детей с особенностями развития, начинающих и нуждающихся в помощи женщин-предпринимателей, матерей-одиночек, детских домов. Асемгуль Байель отметила, что миссией Международного женского клуба является поддержка нуждающихся и развитие диалога между людьми разных культур.



На открытии мероприятия выступили Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, а также Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова. Они поблагодарили организаторов ярмарки за такое благое дело. Гости обратили внимание, что бакинцы через благотворительную ярмарку также ближе знакомятся с казахской культурой.



В рамках ярмарки были организованы продажа поделок и ремесленных изделий местных и зарубежных мастеров, блюд различных народов. Также была представлена увлекательная музыкальная программа и развлечения, организованы лотерея, розыгрыши призов.



Международный женский клуб Баку (International Women's Club – Baku) — это некоммерческая организация, основанная более 30 лет назад и объединяющая женщин из разных стран и культур с целью укрепления дружбы, взаимопонимания и поддержки благотворительных и социальных проектов. Членами клуба являются супруги аккредитованных в Баку послов, известные женщины-предприниматели и общественные деятели. С 1 февраля 2026 года президентом Клуба избрана супруга Посла Казахстана в Азербайджане Асемгуль Байель. Вице президентом является азербайджанская предпринимательница Джамиля Гусейнова.