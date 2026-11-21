БАКУ /Trend/ - Война, с которой сталкивается экономика Ирана, не является обычной войной.

Как сообщает информационный портал Президента Ирана, об этом заявил Президент Масуд Пезешкиан в субботу, 21 ноября, на ежегодной конференции рынка капитала, состоявшейся в Тегеране.

«В настоящее время Иран находится в состоянии "тихой войны". Эта война сложнее той, в которой запускают ракеты и причиняют разрушения», — отметил он.

Пезешкиан заявил, что в стране продолжается работа в экономической сфере, направленная на сохранение производства и обеспечение потребностей рынка. По его словам, если некоторые утверждают, что всё идет по плану, то это действительно так. Однако этого удалось добиться благодаря усилиям и упорному труду.

Президент Ирана добавил, что обеспечение устойчивого энергоснабжения производственного сектора является одним из главных приоритетов страны. В зимние месяцы предпринимаются усилия для сведения проблем к минимуму путем обеспечения производственного сектора необходимыми объемами электроэнергии, газа и других энергоносителей. В связи с существующим дефицитом энергии и вероятностью ужесточения ограничений в ближайшие месяцы принимаются меры для предотвращения возможных проблем.

«Если вводятся ограничения на потребление энергии, промышленные предприятия и производственный сектор должны быть последними сферами, в которых прекращается подача энергоресурсов. В период возникновения ограничений на энергопотребление граждане и непроизводственный сектор должны помогать промышленным предприятиям и производственному сектору продолжать работу, регулируя потребление и принимая на себя определенные ограничения. В сложных условиях ограничение потребления электроэнергии не должно приводить к остановке производства и безработице», — заявил он.

Пезешкиан отметил, что необходимо пересмотреть положение государственных компаний, работающих в убыток. По его словам, часть дефицита и экономических проблем в стране является результатом неправильного управления. Выплата премий в конце года руководителям государственных компаний, работающих в убыток, не может быть оправдана.

Он подчеркнул, что необходимо оценить положение предприятий, банков, министерств и других структур, находящихся под управлением государства, провести реформы в системе управления для обеспечения их эффективной деятельности.

Отметим, что с 2018 года против Ирана были введены многочисленные санкции в различных сферах. В результате конфликта между Ираном и США, произошедшего в этом году, против Ирана были введены ограничения в морской и воздушной сферах.